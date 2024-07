Um dos perseguidores do líder Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova ficou no empate sem gols diante do Ituano, nesta sexta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O duelo entre vice-líder e vice-lanterna marcou a abertura da 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.