Max Verstappen conseguiu se aproveitar das poucas voltas realizadas no terceiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1 para cravar o melhor tempo, neste sábado. O tradicional Circuito de Spa-Francorchamps foi castigado pela chuva, que fez a direção de prova aplicar a bandeira vermelha após Lance Stroll rodar e bater a dianteira do carro na curva Raidillon. Após a liberação, os pilotos optaram por não se arriscar no traçado molhado.