Menos de uma semana depois de decepcionar a torcida na Hungria, Max Verstappen reagiu nesta sexta-feira ao mostrar força no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto holandês impôs meio segundo de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri, da McLaren, e foi o mais veloz da sessão de abertura do fim de semana, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.