Mesmo sem Philippe Coutinho, o Vasco conseguiu emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, visitou o Atlético-GO e fez 1 a 0, com gol de David. A partida, realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), foi válida pela 17ª rodada.