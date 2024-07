Depois de surpreender e anunciar a renovação com o técnico Erik ten Hag, a diretoria do Manchester United anunciou nesta quinta-feira o retorno do ex-centroavante Ruud van Nistelrooy, artilheiro e lenda da equipe entre 2001 e 2006, e também de René Hake como assistentes do comandante na missão de reerguer o clube.