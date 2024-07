O adiamento do triatlo olímpico masculino de terça para quarta-feira (30 e 31) levanta grandes questões: por que os organizadores não planejaram um local alternativo? Qual é o impacto esportivo? Quais as consequências em termos de imagem para Paris, que fez da qualidade da água do rio Sena um dos argumentos de marketing dos Jogos Olímpicos?