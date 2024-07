Três torcedores de uma torcida organizada do Corinthians morreram na madrugada desta segunda-feira em um acidente na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal G1, um ônibus e uma van que transportava os torcedores bateram de frente no quilômetro 169 por volta de 1h40. Outras dez pessoas ficaram feridas.