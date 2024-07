A vitória e festa na última corrida antes da parada de meio de ano para descanso terminou com frustração para George Russell no GP da Bélgica de Fórmula 1. Pouco tempo após celebrar uma dobradinha com Lewis Hamilton no circuito de Spa-Francorchamps, o piloto foi comunicado sobre irregularidades do carro da Mercedes e desclassificado. O chefão da escuderia, Toto Wolff, pediu desculpas ao inglês e admitiu a culpa.