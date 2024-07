Um torcedor do Cruzeiro acusou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, de agressão, que teria acontecido no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo. O médico anestesista João Daniel Avelar Milhomes, de 40 anos, afirmou que Melo desferiu um soco em seu rosto nas proximidades dos camarotes do estádio, ao fim da partida entre os dois times.