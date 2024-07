Título nos EUA mescla resiliência e orgulho em herdeiros do tetra que migraram para o futebol

A escalação está na ponta da língua. O time que tinha Taffarel no gol e produziu heróis como Dunga, Ricardo Rocha, Branco, Romário, Bebeto e Mazinho, entre outros, parou o Brasil após superar a Itália nos pênaltis na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994. Passadas três décadas, alguns de seus herdeiros se aventuraram nos campos e escreveram diferentes enredos embalados pelo sonho de brilhar no futebol. O Estadão ouviu alguns desses personagens para celebrar os 30 anos do tetra e o legado que esse título deixou.