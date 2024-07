O começo animador e a vitória no primeiro set não foram suficientes para Thiago Wild avançar à terceira rodada em Wimbledon, em Londres. O brasileiro, que representará o País em simples nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, levou a virada do dinamarquês Holger Hune, 15º favorito do Grand Slam, se despedindo com 6/3, 3/6, 2/6 e 2/6. Quem continua firme na disputa é o sérvio Novak Djokovic, que avançou ao eliminar o tenista local Jacob Fearnley.