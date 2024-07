O tenista brasileiro Thiago Wild esteve neste domingo no saibro do complexo de Roland Garros para a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O número 1 do Brasil fez um jogo muito equilibrado, mas acabou sendo derrotado pelo argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, em 1h58min de partida.