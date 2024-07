Thiago Silva diz estar pronto para estrear e pede mudança de postura no Flu: 'Voltar a vencer'

"O momento não é fácil, o momento não é simples, mas eu acho que se todos estiverem numa só união e em um só pensamento, temos tudo para sair dessa situação. Mas em primeiro lugar precisamos pensar no jogo contra o Cuiabá". Foi com esse recado dado aos companheiros que o experiente zagueiro Thiago Silva pontuou a coletiva concedida nesta sexta-feira. O jogador, que deve reestrear no Fluminense neste domingo, reconheceu o momento crítico do clube carioca.