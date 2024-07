Rafael Nadal revelou em uma entrevista de 2019 que sonhava em jogar com Bjorn Borg em uma partida de exibição. O espanhol não escondia idolatria com o sueco. Nesta terça-feira, em seu retorno ao circuito após tratar problemas musculares, cumpriu um pouco do sonho ao encarar o filho do ídolo, Leo, de apenas 21 anos, na estreia do Torneio de Bastad, na Suécia, e ganhar por 6/3 e 6/4. O brasileiro Thiago Monteiro também largou com vitória na competição.