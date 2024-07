Líder do elenco brasileiro de vôlei nos Jogos Olímpico de Paris-2024, a central Thaísa revelou nesta terça-feira que ainda sente "frio na barriga" antes as partidas, mas que confia na "preparada e estudada" seleção e aposta em grande futuro na Olimpíada. O Brasil faz seu segundo jogo nesta quarta-feira, às 4 da manhã, diante da forte Polônia, em "definição" da primeira colocação do grupo.