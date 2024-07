O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, apareceu em uma live nesta terça-feira com Thiago Almada, novo reforço do clube, mas que ainda não foi anunciado oficialmente. No vídeo, o dirigente disse que o jogador argentino chega para reforçar a equipe alvinegra, mas adiantou que ele já tem prazo para sair, já que em janeiro será reforço do Lyon.