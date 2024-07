Dono da SAF do Botafogo há pouco mais de dois anos, o empresário norte-americano John Textor acumula uma série de discursos polêmicos ao falar do futebol brasileiro. De acusações sobre esquemas de corrupção na arbitragem até desavenças pessoais com outros dirigentes de clubes. Desta vez, Textor demonstrou preocupação com outros investimentos do exterior no Brasil e defendeu teto salarial para as equipes do País.