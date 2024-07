O técnico Luis de la Fuente não escondeu a confiança em levar a seleção da Espanha ao título da Eurocopa. Em entrevista coletiva, que antecede o duelo com a França, marcado para esta terça-feira, às 16h, horário de Brasília, na Arena de Munique, na Alemanha, pela semifinal do torneio, o treinador elogiou o rival, mas admitiu que enxerga sua equipe com o maior potencial de conquista.