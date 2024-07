O Brasil está muito bem representado no surfe feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel entraram nas águas de Teahupo'o, no Taiti, neste domingo, depois de não conseguirem a classificação em suas baterias do sábado, e foram bem na repescagem. As brasileiras fizeram o dever de casa e se classificaram para as oitavas de final, na qual se juntam a Luana Silva.