Com uma vitória no contra-relógio final neste domingo em Nice, o esloveno Tadej Pogacar celebrou seu terceiro título na Volta da França, a principal prova do ciclismo de estrada do mundo. Ele se tornou o primeiro ciclista a vencer o Giro da Itália, outro importante evento do ciclismo, e a Volta da França no mesmo ano desde o italiano Marco Pantani em 1998.