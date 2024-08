A polonesa Iga Swiatek se classificou para a semifinal do torneio olímpico de tênis feminino dos Jogos de Paris-2024 ao passar pela americana Danielle Collins, que abandonou a partida no terceiro set, em uma quarta-feira (31) que teve a eliminação e despedida do tênis da alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo.