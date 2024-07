O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na quinta-feira, às 14h, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. Os 16 times não serão separados por potes ou seja não há cabeças de chave. Isso significa que podem acontecer clássicos estaduais ou confrontos como Flamengo x São Paulo, decisão de 2023, ou Botafogo x Palmeiras, duelo de líderes do Brasileiro. Também serão sorteados a ordem dos mandos de campo.