Sorteio da Copa do Brasil define Flamengo x Palmeiras e Corinthians x Grêmio nas oitavas

As oitavas de final da Copa do Brasil prometem ser quentes. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, nesta quinta-feira, foram definidos jogos de peso já na próxima fase, com o atual vice-campeão Flamengo caindo de cara com o Palmeiras, em rivalidade grande dos últimos anos. Outro duelo gigante é entre Corinthians e Grêmio, que decidiram as edições de 1995 e de 2001 com um título para cada lado. O atual campeão São Paulo deu sorte e terá pela frente o Goiás, de quem ganhou em 2008 para erguer seu sexto título do Brasileirão.