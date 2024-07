A seleção masculina de basquete conquistou neste domingo, em Riga, a vaga para os Jogos de Paris-2024 ao vencer o Pré-Olímpico da Letônia. O retorno à Olimpíada após a ausência nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, foi selada com uma vitória sobre a seleção da casa por 94 a 69 na final da competição. Somente o campeão do Pré-Olímpico foi agraciado com a vaga.