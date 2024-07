No sufoco, a seleção brasileira masculina de basquete se manteve viva no Pré-Olímpico. Nesta quinta-feira, o Brasil foi derrotado pela modesta equipe de Camarões por 77 a 74, mas conseguiu avançar às semifinais pelos critérios de desempate. A classificação, contudo, esteve em risco durante boa parte do jogo, em que o time nacional poderia perder por, no máximo, 14 pontos de diferença. A vantagem do rival camaronês chegou a alcançar 24 pontos.