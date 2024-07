No comando do São Paulo há três meses, o técnico Luis Zubeldía pode estar de saída do clube. Segundo informações do Marca 90, TV do Equador, o argentino é o favorito para assumir a seleção do país após a demissão de Félix Sánchez, anunciada nesta sexta-feira, após a eliminação para a Argentina na Copa América em jogo válido pelas quartas de final.