São Paulo treina e deve ter quatro reforços para a partida com o Atlético-MG

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após ter vencido o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no sábado, no MorumBIS, pela 15ª rodada do Brasileirão, e ter recebido o domingo de folga. O técnico Luis Zubeldía está aguardando o retorno do goleiro Rafael e do zagueiro Ferraresi, que estiveram com as seleções de Brasil e Venezuela na Copa América, para definir os relacionados para o jogo com o Atlético-MG, na quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.