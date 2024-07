São Paulo e Juventude ficaram no 0 a 0 no Mané Garrincha. Prejudicados pelo campo ruim do estádio, em Brasília, ambos pouco conseguiram produzir em um tedioso confronto pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista viu o Fortaleza assumir a posição no G-4 e termina a rodada fora da zona de classificação direta para a Libertadores.