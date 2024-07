A busca por reforços continua sendo tratada como prioridade pela direção do São Paulo. No entanto, uma análise cuidadosa nas ofertas que o mercado da bola oferece vem sendo a forma com que Julio Casares, presidente do clube, vem trabalhando nesse sentido. Atrás de dois nomes para o meio-campo, além de um lateral-esquerdo e um zagueiro, o mandatário descartou entrar em leilão para trazer o volante Thiago Mendes.