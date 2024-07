O Santos venceu facilmente o Ituano, por 2 a 0, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada, e recuperou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time santista alcançou os 28 pontos, superando Vila Nova (27) e América-MG (26). Já a equipe de Itu permanece com 11 pontos, na 19ª colocação.