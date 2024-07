Santos cede igualdade ao Vila Nova em jogo fraco em Goiânia, mas mantém a liderança da Série B

Embalados na Série B e com campanhas idênticas nos últimos cinco jogos, de quatro vitórias e um empate, Santos e Vila Nova-GO prometiam uma grande espetáculo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, nesta quinta-feira, em duelo que valia a liderança isolada. O apresentado em campo, porém, foi um futebol pouco atrativo de ambos os lados, com pouca ambição, lentidão e melhor aos paulistas, que se mantiveram na frente após sair em vantagem e ceder o empate, por 1 a 1. Os goianos continuam em segundo, com 28 pontos, mas podem ser superados pelo América, caso os mineiros batam o Amazonas no sábado.