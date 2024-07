O meio-campista Sandry despontou nas categorias de base do Santos como futura promessa e apontado como "diferenciado". Não por acaso, rapidamente chegou ao profissional, em 2021. Ocorre que as graves lesões no joelho fizeram o jovem de 21 anos perder muitas partidas por causa de cirurgias. Novamente em ação, ele agradece a Fábio Carille pelas oportunidades que recebeu nos últimos jogos da Série B.