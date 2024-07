Carlos Sainz Jr. desbancou Max Verstappen no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O piloto espanhol anotou o tempo de 1min18s713 e deixou para trás também seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, terceiro mais veloz da sessão, no Circuito de Hungaroring, em Budapeste.