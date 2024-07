O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho participou de um vídeo veiculado pelo Barcelona que divulgou a nova camisa para a temporada 2024/2025, nesta quinta-feira. A peça promocional foi exibida nas redes sociais do clube. Um dos maiores ídolos da história do gigante espanhol, o jogador brasileiro estrelou a campanha, que contou ainda com a presença de outros nomes como Iniesta, Puyol, Stoichkov e Alexia Putellas.