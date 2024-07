O lateral Renê, que deixou o estádio do Beira-Rio de ambulância, após protagonizar um forte choque de cabeça com o zagueiro Rojas, na partida entre Internacional e Vasco, no domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, recebeu alta nesta segunda-feira e tranquilizou os torcedores sobre o seu estado de saúde. O próprio clube já havia emitido uma nota oficial confirmando que o atleta "encontrava-se bem e consciente".