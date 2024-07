Foi no sufoco que o Red Bull Bragantino garantiu sua classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Depois de ficar duas vezes atrás do placar, o time paulista contou com gol do ex-Palmeiras Jhon Jhon, aos 40 minutos do segundo tempo, para vencer o Barcelona de Guayaquil-EQU por 3 a 2, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta dos playoffs, no estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista.