O Red Bull Bragantino até saiu na frente, mas não conseguiu abrir vantagem no playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time paulista visitou e ficou no empate com o Barcelona-EQU, pelo placar de 1 a 1, no estádio Municipal de Guayaquil, no Equador. Helinho abriu o placar para os visitantes, enquanto Corozo deixou tudo igual.