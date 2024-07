Rebeca e Biles disputam cinco finais na Olimpíada de Paris-2024; números apontam favorita

O duelo entre Rebeca Andrade e Simone Biles na ginástica artística é uma das principais histórias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A rivalidade vem crescendo e encontra o seu ápice na França. Após disputar poucas provas em Tóquio, em 2021, para cuidar de sua saúde mental, a americana quer voltar ao topo do pódio olímpico. No seu caminho, no entanto, está Rebeca. As finais por equipes, o primeiro embate entre as duas, começam nesta terça, às 13h15 (horário de Brasília).