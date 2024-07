Rayssa Leal é bronze no skate e conquista medalha olímpica com manobra incrível no fim

O talento das skatistas japonesas se colocou no caminho do fenômeno Rayssa Leal em sua busca pela segunda medalha olímpica, durante as finais da modalidade street nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas não a impediu de subir ao pódio novamente. Igualmente talentosa e de estilo inconfundível, a brasileira de 16 anos passou a maior parte da disputa fora das três primeiras posições, mas uma manobra incrível na última tentativa a levou a conquistar bronze.