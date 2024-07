Ramón Díaz foi anunciado nesta quarta-feira e já deu entrevista como técnico do Corinthians. O treinador estará em São Januário para acompanhar sua nova equipe contra o seu ex-clube, o Vasco, às 19h, em São Januário. No primeiro contato com a torcida, ele prometeu um time com atitude e exaltou a grandeza da agremiação.