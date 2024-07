Sem tempo a perder e com muito trabalho pela frente, o técnico Ramón Diz iniciou nesta quinta-feira sua passagem pelo Corinthians. O comandante argentino bateu um bom papo com seus comandados antes de comandar as primeiras atividades no CT Joaquim Grava. "Desfalcado" dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Vasco, ele realizou atividades técnicas, valorizando a posse de bola.