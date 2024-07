Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, perdeu na manhã desta segunda-feira para a sul-coreana Huh Mi-mi - a quem nunca venceu na carreira - e disputará a medalha de bronze na categoria até 57kg na Olimpíada de Paris. Pode ser a primeira conquista da judoca desde que ficou fora de Tóquio, disputado em 2021, após ser pega no exame antidoping no Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima.