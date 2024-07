De volta após a Copa América com a seleção brasileira, o goleiro Rafael treinou nesta quarta-feira, pela segunda vez consecutiva, e deve retomar a posição de titular do São Paulo para a partida com o Atlético-MG, nesta quinta, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Brasileirão. A posição vinha sendo ocupada por Jandrei, que volta a ser opção no banco de reservas.