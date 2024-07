O empate por 1 a 1 entre Brasil e Colômbia gerou uma série de críticas sobre o mau desempenho dos atletas da seleção dentro de campo. Entre eles, a principal referência do elenco brasileiro, Vini Jr. O atacante do Real Madrid se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira para rebater a análise do jornalista Tiago Leifert, que definiu as atuações do camisa 7 como individualistas e pouco objetivas.