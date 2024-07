Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 começam oficialmente nesta sexta-feira, mas alguns esportes dão o pontapé inicial dias antes, como futebol, handebol, rúgbi, tiro e tiro com arco. Dezenas de atletas das mais diversas modalidades estarão em busca do lugar mais alto do pódio, mas alguns deles se destacam em meio aos mais de 10,5 mil competidores que estarão em território francês ao longo das próximas semanas.