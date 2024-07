Ao som de "Cheia de Manias", um clássico do grupo Raça Negra, Júlia Soares conquistou o público presente na Bercy Arena, em Paris, e os milhões de brasileiros que a acompanham pela televisão já no final de tarde deste domingo. A ginasta de apenas 18 anos estava estreando em Jogos Olímpicos e conseguiu uma vaga inédita na final da trave, que acontecerá no dia 5 de agosto.