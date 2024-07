Quem é Guilherme 'Cachorrão', o brasileiro que vai da piscina ao Rio Sena na Olimpíada

Guilherme Costa, o Cachorrão, vai ser o primeiro brasileiro a competir na natação e nas águas abertas em uma edição de Olimpíada. As chances concretas de medalha estão nas piscinas, mas o carioca de 25 anos quer aproveitar ao máximo a oportunidade que terá de competir no Rio Sena. Há um pé atrás com toda a discussão sobre a qualidade das águas, mesmo depois de a prefeita de Paris nadar no local para assegurar que a promessa de limpeza foi cumprida. De qualquer forma, a empolgação do brasileiro continua intacta.