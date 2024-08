A realização das provas de triatlo nesta quarta-feira foi uma vitória não só para a organização dos Jogos de Paris-2024, mas também para o governo francês. Houve um investimento maciço no projeto ambicioso de incluir o Rio Sena na Olimpíada. Além da parte da natação do triatlo, a programação prevê que o rio abrigue também as disputas da maratona aquática.