Um dos destaques do time do Santos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Joaquim poderá ser negociado nos próximos dias. A revelação foi feita pelo presidente Marcelo Teixeira, ainda no gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, onde o time santista empatou, por 1 a 1, com o Vila Nova, na quinta-feira à noite.