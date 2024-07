Por que Rússia não terá bandeira e hino e ficará fora do quadro de medalhas da Olimpíada?

A invasão russa à Ucrânia, que começou em 2022, teve reflexo para além das fronteiras. No mesmo ano o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o banimento dos atletas do País, e também dos competidores de Belarus, aliado dos russos na guerra. Para a Olimpíada de Paris-2024, porém, o COI decidiu que os atletas poderiam competir como Atletas Individuais Neutros (AIN). Com isso, eles não têm direito à bandeira, hino e ficam de fora do quadro de medalhas e da cerimônia de abertura.